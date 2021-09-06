"Это важная пауза, потому что во многом нужно прибавлять. Всегда есть куда расти. Обычно у нас очень плотный календарь и постоянные матчи, а сейчас достаточно времени, чтобы исправить свои ошибки и стать лучше. Так что возникшей паузой мы стараемся максимально воспользоваться на тренировках.

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При отсутствии сборников удается поработать над тактическими идеями Роберто Де Дзерби. Когда у тренера полный состав, он уделяет внимание всем, а в такой ситуации он может специфически отрабатывать какие-то моменты с определенными игроками. В любом случае это заставляет команду расти.

В группе Лиги чемпионов у нас очень сильные, топовые мировые команды. У нас были с ними неплохие результаты, но они остались в прошлом сезоне. Сейчас нужно работать. Одна из главных целей – провести отличную кампанию в Лиге чемпионов.

Но прежде всего у нас есть матч чемпионата с СК Днепр-1, на котором мы и концентрируемся. Самая важная игра – всегда следующая. Мы должны показать хороший футбол", – цитирует Майкона официальный сайт Шахтера.

Напомним, поединок между Шахтером и СК Днепр-1 состоится в субботу, 11 сентября, в 19:30.

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