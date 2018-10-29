Махновский: Пусть Кулач забивает в Лиге Европы, а Олимпику – не нужно

Вратарь Олимпика Константин Махновский поделился ожиданиями накануне матча 13-го тура УПЛ против Ворсклы.

"Победа над Черноморцем добавила команде положительных эмоций, уверенности. Настроение улучшилось, победы всегда приносят радость. Без побед трудно, сделали все, чтобы взять три очка. Удача нам улыбнулась. Но это уже история, мы готовимся к следующей игре.

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Мы плодотворно провели эту неделю, тренерский штаб провел несколько теоретических занятий. Разобрали игру, проанализировали ошибки и постарались все перенести на поле. Хорошо потренировались, и в обычном режиме подходим к очередному туру.

Ворскла находится выше нас в турнирной таблице, выступает в Лиге Европы. Это цепкая, неуступчивая команда, которая максимально использует свои сильные стороны. Жесткая в обороне, высокая, делает акцент на "физику".

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У соперника и кроме Кулача есть кому забивать. Влад большой молодец, сейчас в отличной форме, не зря получил вызов в национальную сборную. Пусть забивает в Лиге Европы, а нам не стоит", – цитирует Махновского пресс-служба Олимпика.