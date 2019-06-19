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Махновский покинул Олимпик и перешел в Вентспилс

19 июня 23:55 14 Читати українською
Махновский покинул Олимпик и перешел в Вентспилс
Константин Махновский (справа) / Соцсети

Украинский голкипер Константин Махновский официально стал игроком латвийского Вентспилса.

Голкипер Константин Махновский покинул Олимпик на правах свободного агента. Украинский вратарь подписал контракт с латвийским Вентспилсом, соглашение рассчитано на 2,5 года, сообщает официальный сайт Олимпика.

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К слову, Махновський выступал за донецкую команду на правах аренды, футболист принадлежал Десне, контракт с которой истек этим летом. За Олимпик голкипер сыграл 12 матчей и пропустил 17 голов.

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Заметим, что недавно в латвийский клуб перешел другой украинский футболист – Михаил Сергейчук. В сезоне 2018 Вентспилс занял второе место в Высшей лиги Латвии, уступив Риге.

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