Махновский: Было больше борьбы, чем футбола

Вратарь Олимпика Константин Махновский прокомментировал поражение от Мариуполя в матче 19 тура УПЛ.

"Первые игры после сборов, как мы и ожидали, будет больше борьбы, чем футбола как такового.

Мариуполь – Олимпик – 2:1 – видео голов и обзор матча

Считаю, сегодня была равная борьба. Но есть люди, которые вмешались и не дали победить", – сказал голкипер в эфире "Футбол NEWS".

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