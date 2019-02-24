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Махновский: Было больше борьбы, чем футбола

10:50 10 Читати українською
Махновский: Было больше борьбы, чем футбола
Константин Махновский / Фото: ФК Олимпик

Вратарь Олимпика Константин Махновский прокомментировал поражение от Мариуполя в матче 19 тура УПЛ.

"Первые игры после сборов, как мы и ожидали, будет больше борьбы, чем футбола как такового.

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Считаю, сегодня была равная борьба. Но есть люди, которые вмешались и не дали победить", – сказал голкипер в эфире "Футбол NEWS".

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Украина19 тур

Мариуполь - Олимпик: Суббота 23 февраля 2019

Мариуполь
Матч окончен
2 : 1
Олимпик
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Олимпик Олимпик Мариуполь - Олимпик Константин Махновский Константин Махновский
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