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Махмуд Трезеге: Очень обидно пропускать на последних минутах матча

15 июня 19:32 52 Читати українською
Махмуд Трезеге: Очень обидно пропускать на последних минутах матча
Махмуд Трезеге / Египет

Игрок сборной Египта Махмуд Трезеге поделился впечатлениями после матча с командой Уругвая.

Полузащитник египтян Махмуд Хассан Трезеге после матча чемпионата мира против Уругвая отметил, что его команда сыграла в свой футбол даже с учетом отрицательного результата, сообщает sport-express.ru.

Египет – Уругвай – 0:1 – видео гола

"Соперник у нас был очень непростой. Конечно, очень обидно пропускать на последних минутах матча матча. Но мы объективно можем быть довольны собой.

Нужно продолжить в том же духе, тогда есть шанс выиграть в матчах, которые остались. Будем настраиваться на победу в поединке с Россией, – заявил Трезеге.

Следующий матч сборная Египта на ЧМ-2018 проведет против хозяев турнира – россиян. Для того, чтобы сохранить шансы на выход из группы, "фараонам" нужно как минимум не проиграть.

ЧМ-2018 2 тур

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