"У меня было меньше игровой практики, чем в Олимпике. Это полностью моя вина. Значит, не показал себя в тренировочных и игровых моментах.

Махарадзе объяснил, почему решил стать игроком СК Днепр-1

Но не могу сказать, что это плохо на мне отразилось. Наоборот, это хороший опыт, который начал мне помогать, еще когда я был в Заре. Я прошел этот момент", – сказал Махарадзе в комментарии официальному сайту СК Днепр-1.

Напомним, Заури – воспитанник донецкого Олимпика. Там и начал профессиональную карьеру в 2010 году. В июле 2018-го перешел в Зарю, однако так и не смог стать "номером 1" в луганской команде. На прошлой неделе 27-летний голкипер присоединился к днепровскому клубу на правах свободного агента, подписав контракт сроком на полгода.

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