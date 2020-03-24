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Махарадзе озвучил оригинальное требование Скрипника к вратарям Зари

19:14 110 Читати українською
Махарадзе озвучил оригинальное требование Скрипника к вратарям Зари
Заури Махарадзе / Фото из открытых источников

Голкипер луганского клуба рассказал об особенностях сотрудничества с наставником Зари Виктором Скрыпником.

"Скрипник – это топ-специалист. У каждого тренера свой подход, каждый тренер индивидуален, у каждого своя программа. Какие требования к голкиперу у Виктора Анатольевича? Не пропускать!

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Конечно, современный футбол требует, чтобы вратарь умел играть ногами, и футбол Зари также этого требует. Поэтому отрабатываем взаимодействие с защитниками, и пока это у нас получается. Но самое главное – вратарь должен быть вратарем", – сказал Махарадзе в комментарии изданию Footboom.

Напомним, Заури является воспитанником донецкого Олимпика. В июле 2018 года 27-летний голкипер перешел в Зарю. В текущем сезоне он провел за луганский клуб семь матчей, в которых пропустил пять голов. Еще в трех поединках ему удалось удержать свои ворота на замке.

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Виктор Скрипник Виктор Скрипник Заря Заря Заури Махарадзе Заури Махарадзе УПЛ
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