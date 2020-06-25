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Махарадзе из-за травмы выбыл до конца сезона – у Зари остался один голкипер

23:35 - Читати українською
Махарадзе из-за травмы выбыл до конца сезона – у Зари остался один голкипер
Заури Махарадзе / фото: Заря

Главный тренер Зари Виктор Скрипник накануне матча 28-го тура УПЛ против Шахтера рассказал о кадровой ситуации в своей команде.

 

"Виталий Вернидуб в составе и уже тренируется в общей группе. Жаль, что он нам не поможет в игре из-за перебора карточек. У Димы Иванисени есть проблема с задней поверхностью бедра, но все идет на улучшение.

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Заури Махарадзе повредил приводную мышцу. У него серьезный надрыв. Выбыл где-то на 3-4 недели, то есть до конца чемпионата", – цитирует Скрипника пресс-служба Зари.

К слову, это уже второй голкипер луганчан не сможет доиграть сезон. Ранее из-за повреждения также выбыл Никита Шевченко. В распоряжении Скрипника остался лишь хорватский вратарь Никола Василь, а также несколько молодых голкиперов без особого опыта выступлений в УПЛ.

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12:00
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Теги
Заури Заури Махарадзе Заря Заря Виктор Виктор Скрипник Шахтер - Заря
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