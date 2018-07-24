Махарадзе: Брага – непростой соперник

Голкипер луганской Зари Заури Махарадзе прокомментировал свой дебютный матч в составе луганчан против Мариуполя и поделился впечатлениями от жеребьевки Лиги Европы.

"В матче против Мариуполя мы полностью доминировали. У них был один момент – пенальти. Они смогли его реализовать.

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У нас было достаточно моментов, однако не всегда удавалось удачно использовать свои шансы. Но ребята молодцы, справились впереди, дожали соперника и получили справедливую победу. Важно продолжать гнуть свою линию.



Жеребьевка Лиги Европы? Да, Брага – непростой соперник. Но я уверен, что нас будут поддерживать в Запорожье на Славутич-Арене. Пользуясь случаем, приглашаем вас на стадион. Ваша поддержка придаст нам сил и поможет достичь положительного результата", –рассказал Махарадзе пресс-службе луганчан.

Напомним, УЕФА утвердил Славутич-Арену местом проведения квалификационных матчей Лиги Европы 2018/19.

Первую игру луганчане сыграют в Запорожье 9 августа. Ответный матч состоится 16 августа в Португалии

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