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Магуайр впервые вывел Манчестер Юнайтед с капитанской повязкой – защитник сразу отметился курьезом

07:30 51 Читати українською
Магуайр впервые вывел Манчестер Юнайтед с капитанской повязкой – защитник сразу отметился курьезом
Харри Магуайр / Football365

Защитник Манчестер Юнайтед Харри Магуайр запомнился курьезным случаем перед началом матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против Партизана.

 
Антони Марсьяль 43’
43’ Антони Марсьяль

Матч Партизан – Манчестер Юнайтед начался с курьезного случая в исполнении Харри Магуайра.

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Англичанин впервые вывел манкунианцев на поле с капитанской повязкой, но забыл о своих предматчевых обязанностях. Арбитрам и капитану Партизана пришлось ждать Магуайра, который уже расположился на поле.

К слову, Манчестер Юнайтед вырвал победу в матче с Партизаном (1:0), единственный гол на счету Марсьяля с пенальти.

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Лига Европы Видеоновости Партизан - Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Харри Магуайр Харри Магуайр
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