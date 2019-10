Магуайр впервые вывел Манчестер Юнайтед с капитанской повязкой – защитник сразу отметился курьезом

Англичанин впервые вывел манкунианцев на поле с капитанской повязкой, но забыл о своих предматчевых обязанностях. Арбитрам и капитану Партизана пришлось ждать Магуайра, который уже расположился на поле.

К слову, Манчестер Юнайтед вырвал победу в матче с Партизаном (1:0), единственный гол на счету Марсьяля с пенальти.

It’s Harry Maguire’s first game as Manchester United captain…and he forgot he had to do the coin toss pic.twitter.com/dGJ84U6iC7