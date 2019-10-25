Магуайр впервые вывел Манчестер Юнайтед с капитанской повязкой – защитник сразу отметился курьезом

Матч Партизан – Манчестер Юнайтед начался с курьезного случая в исполнении Харри Магуайра.

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Англичанин впервые вывел манкунианцев на поле с капитанской повязкой, но забыл о своих предматчевых обязанностях. Арбитрам и капитану Партизана пришлось ждать Магуайра, который уже расположился на поле.

К слову, Манчестер Юнайтед вырвал победу в матче с Партизаном (1:0), единственный гол на счету Марсьяля с пенальти.

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