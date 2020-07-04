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Магуайр трижды подряд опозорился в голевой атаке, позволив Борнмуту забить Манчестер Юнайтед – эпичное видео

4 июля 18:11 - Читати українською
Магуайр трижды подряд опозорился в голевой атаке, позволив Борнмуту забить Манчестер Юнайтед – эпичное видео
Гол Станисласа / Getty images

Капитан Манчестер Юнайтед Харри Магуайр стал фигурантом курьезного эпизода в матче 33-го тура АПЛ против Борнмута.

29’ Мейсон Гринвуд
38’ Маркус Рашфорд
45+2’ Антони Марсьяль
54’ Мейсон Гринвуд
59’ Бруну Фернандеш
 
Джуниор Станислас 16’
Джошуа Кинг 50’
16’ Джуниор Станислас
29’ Мейсон Гринвуд
38’ Маркус Рашфорд
45+2’ Антони Марсьяль
50’ Джошуа Кинг
54’ Мейсон Гринвуд
59’ Бруну Фернандеш

Именно после ошибок 27-летнего защитника "красных дьяволов" Борнмут сумел открыть счет в отчетном поединке.

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Сначала Магуайр не смог попасть по мячу во время навеса с фланга, в следующем эпизоде ​​проиграл борьбу Кингу на линии вратарской, после чего пошел исправлять свои ошибки, но Станислас пробросил мяч капитану МЮ между ног и расстрелял дезориентированного Де Хеа.

Отметим, что команда Уле Гуннара Сульшера стойко выдержала этот удар, сумев еще до перерыва забить в ворота соперника три гола.

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