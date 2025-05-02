Домашний матч Атлетика Бильбао против Манчестер Юнайтед обернулся настоящей трагедией для баскской команды.

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Нико Уильямс и компания не только проиграли 0:3, но и остались без основного защитника клуба на ответный матч.

После матча наставник басков Эрнесто Вальверде не сдерживал эмоций относительно судейства.

"Когда составы были равны, мы были намного лучше МЮ. Перед пенальти на Хёйлунде мы апеллировали к судье из-за игры рукой Гарначо, но безрезультатно. Арбитр принял решение о слишком суровом наказании для Вивиана. Мы не только проигрывали 0:2, но и играли в меньшинстве. Несмотря на это во втором тайме Магуайр грубо сфолил против Мароана Саннади. На мой взгляд, игрок МЮ тоже заслуживал красную карточку. Мы протестовали, но судья – главный человек, который принимает решение", – цитирует Вальверде Mundo Deportivo.

Добавим, что ответный матч между МЮ и Атлетиком пройдет уже 8 мая на Олд Траффорд.

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