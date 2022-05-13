Магуайр и Хокинс расписались в ЗАГСе после тренировки, с которой Харри уехал в праздничном костюме, сообщает The Sun.

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На безымянном пальце 29-летней Ферн Хокинс красовалось обручальное кольцо с огромным драгоценным камнем. Пара была обручена еще в 2018 году. За годы отношений девушка подарила футболисту сразу двоих детей – дочерей Лили и Пайпер Роуз.

В текущем сезоне Магуайр провел 36 матчей в составе Манчестер Юнайтед, отличившихся 2 голами.

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