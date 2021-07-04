"Прекрасные ощущения: во второй раз подряд выйти в полуфинал на крупном турнире – это серьезное достижение. Я не хочу никому портить настроение, но мы не собираемся на этом останавливаться. Впереди еще один важный матч, и мы хотим и на этот раз пройти дальше.

Украина – Англия – 0:4 – видео голов и обзор матча

Мы хотели лучше использовать свои стандарты, до сегодня мы на этом турнире со стандартов не забивали, а сегодня забили дважды: я и Джордан Хендерсон. Люк Шоу прекрасно подавал, а я хорошо попал и сразу понял, что это – гол. Забивать очень приятно, но все же главное, что мы выиграли", – цитирует Магуайра официальный сайт УЕФА.

Добавим, что в полуфинале нынешнего чемпионата континента сборная Англии сыграет против национальной команды Дании.

Англия болезненно разгромила Украину и пробилась в 1/2 Евро-2020 – команда Шевченко забыла выйти на 2 тайм