Магуайр рискует пропустить ближайший матч Манчестер Юнайтед из-за травмы бедра

Манчестер Юнайтед может столкнуться с серьезными проблемами в центре защиты из-за повреждения Харри Магуайра.

Лидер обороны "красных дьяволов", скорее всего, пропустит матч 22 тура АПЛ против Норвича, информирует Telegraph.

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Англичанин получил травму в поединке Кубка Англии против Вулверхэмптона (0:0) и уже пропустил первый матч полуфинала Кубка лиги против Манчестер Сити (1:3). Детальное обследование обнаружило у Магуайра повреждение мышц бедра, которое не должно выбить игрока на долгий срок. Впрочем, главный тренер МЮ Уле Гуннар Сульшер выразил сомнения относительно доступности центрбека на игру с Норвичем.

К слову, Магуайр может прервать свою впечатляющую серию этого сезона – защитник выходил в основе Манчестер Юнайтед на каждый матч чемпионата Англии.

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