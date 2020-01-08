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Магуайр рискует пропустить ближайший матч Манчестер Юнайтед из-за травмы бедра

8 января 18:33 31 Читати українською
Магуайр рискует пропустить ближайший матч Манчестер Юнайтед из-за травмы бедра
Харри Магуайр / Reuters

Манчестер Юнайтед может столкнуться с серьезными проблемами в центре защиты из-за повреждения Харри Магуайра.

27’ Маркус Рашфорд
50’ Маркус Рашфорд
54’ Антони Марсьяль
76’ Мейсон Гринвуд
 
27’ Маркус Рашфорд
50’ Маркус Рашфорд
54’ Антони Марсьяль
76’ Мейсон Гринвуд

Лидер обороны "красных дьяволов", скорее всего, пропустит матч 22 тура АПЛ против Норвича, информирует Telegraph.

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Англичанин получил травму в поединке Кубка Англии против Вулверхэмптона (0:0) и уже пропустил первый матч полуфинала Кубка лиги против Манчестер Сити (1:3). Детальное обследование обнаружило у Магуайра повреждение мышц бедра, которое не должно выбить игрока на долгий срок. Впрочем, главный тренер МЮ Уле Гуннар Сульшер выразил сомнения относительно доступности центрбека на игру с Норвичем.

К слову, Магуайр может прервать свою впечатляющую серию этого сезона – защитник выходил в основе Манчестер Юнайтед на каждый матч чемпионата Англии.

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Харри Магуайр Харри Магуайр Манчестер Юнайтед - Норвич
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