Магуайр разочарован ситуацией с трансфером в Манчестер Юнайтед

Защитник Лестера Харри Магуайр хочет продолжить карьеру в Манчестер Юнайтед.

Лестер ведет переговоры с Манчестер Юнайтед по трансферу Харри Магуайра, однако пока не может договориться о сумме отступных.

Манчестер Юнайтед сделал финальное предложение Лестеру по Магуайру

По информации Sky Sports, игрок будет оставаться профессионалом, однако разочарован ходом этих переговоров. Напомним, манкунианцы предложили "лисам" 80 млн фунтов.

В случае успешного завершения трансфера Магуайр станет самым дорогим защитником в истории футбола, опередив Вирджила ван Дейка (75 млн фунтов).

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