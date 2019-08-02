Магуайр разочарован ситуацией с трансфером в Манчестер Юнайтед

Лига Европы — 00:37 347
-
Заря встретится с вице-чемпионом Болгарии в следующем раунде Лиги Европы
-
Мариуполь сыграет против нидерландской команды в Лиге ЕвропыЛига Европы — 1 авг 672
-
Арсенал подписал Николя Пепе – трансфер стал рекордным в истории клубаАнглия — 1 авг 400
-
Лунин с новым предложением – фанаты Реала высоко оценили дебют украинца при Зидане, а экс-тренер Мадрида вынес вердиктИспания — 1 авг 3370
-
"Шахтар завжди так гратиме". Камбек Циганкова, фантастичні чемпіони світу, або Чому добре без ФонсекиУкраина — 1 авг 850