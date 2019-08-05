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Магуайр прошел медосмотр в Манчестер Юнайтед – он станет самым дорогим защитником в мире

14:19 89 Читати українською
Магуайр прошел медосмотр в Манчестер Юнайтед – он станет самым дорогим защитником в мире
Харри Магуайр

Защитник Лестера Харри Магуайр завершает свой трансфер в Манчестер Юнайтед. Остались только детали перед официальным объявлением.

Магуайр прошел медосмотр для Манчестер Юнайтед, информирует Sky Sports. Позже сегодня он подпишет контракт с "красными дьяволами" и станет самым дорогим защитником в истории футбола – Лестер получит за своего игрока около 80 миллионов фунтов (на 5 млн больше, чем Ливерпуль заплатил за ван Дейка).

Манчестер Юнайтед договорился о трансфере Магуайра, – Sky Sports

Харри на выходных приехал в Манчестер, чтобы обсудить свое будущее с Уле Гуннаром Сульшером и пообщаться с будущими партнерами во время тренировки в Каррингтоне. 26-летний игрок сборной Англии этим летом был приоритетным вариантом МЮ на усиление.

Ожидается, что Магуайр сможет дебютировать за Юнайтед уже 11-го августа в первом туре АПЛ против Челси.

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