Магуайр поможет пенсионерам родного города в условиях пандемии – поступок дня

Капитан английского Манчестер Юнайтед Харри Магуайр во время пандемии коронавируса обеспечит продовольствием пожилых людей родного Шеффилда.

Защитник "красных дьяволов" решил помочь пенсионерам шеффилдского округа Мосборо.

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"С нами связался наш местный парень Харри Магуайр, и есть несколько приятных новостей, которыми можно поделиться. Футболист МЮ и сборной Англии любезно предложил пакеты с едой и предметами первой необходимости пожилым людям (70 лет и более) в округе Мосборо. Трудности, с которыми сталкиваются некоторые наши пожилые жители, а также члены их семей, друзья и опекуны, понятны для Харри", – говорится в заметке городского форума Шеффилда.

Отметим, что Харри Магуайр вырос в Мосборо, население которого ныне составляет 17 тысяч человек. В апреле 2011-го центрбек дебютировал на профессиональном уровне в составе Шеффилд Юнайтед.

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