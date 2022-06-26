Харри Магуайр женился на Ферн Хокинс во французском замке Шато де Варенн, сообщает Mirror. На свадьбу пригласили родственников и самых близких друзей. Гости были доставлены в Бургундию частным самолетом.

Магуайр тайно женился – защитник отправился в ЗАГС сразу после тренировки

Подругой невесты была жена Джордана Пикфорда. После церемонии супруги пригласили гостей к вечеринке возле открытого бассейна. Никому не разрешали пользоваться телефонами – только официальные фотографии.

Харри и Ферн вместе с подростковых временам. У них уже два ребенка, а с 2018 пара была обручена. Ранее в этом году Магуайр и его возлюбленная официально закрепили отношения. "День, который я никогда не забуду", – написал футболист.