Магуайр перестал интересовать Манчестер Юнайтед – Мина стал новым фаворитом

Защитник Лестера Харри Магуайр, похоже, не перейдет в Манчестер Юнайтед. Манкунианцы решили сосредоточиться на трансфере центрбека испанской Барселоны Йерри Мины.

Руководство Манчестер Юнайтед изменило приоритеты в поисках нового центрального защитника. Об этом сообщает Sky Sports.

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По информации издания, "красные дьяволы" потеряли интерес к Магуайру, поскольку боссы Лестера требуют за его переход непомерную сумму. Теперь главным претендентом на усиление линии обороны МЮ является колумбиец Йерри Мина. Не против такого развития событий и сам защитник Барселоны, поскольку желает иметь стабильную игровую практику.

Потенциальный трансфер Мины может стоить команде Моуринью 30 млн евро. Отметим, что трансферное окно в Англии в этом году закроется 9 августа.

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