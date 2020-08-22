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Магуайр ожидает суд в Греции – игроку позволили вернуться домой

17:30 - Читати українською
Магуайр ожидает суд в Греции – игроку позволили вернуться домой
Харри Магуайр / Reuters

Защитник Манчестер Юнайтед Харри Магуайр ближайшее время узнает решение суда насчет инцидента в Греции.

Рассмотрение дела Магуайра в суде Греции перенесли на 25 августа, сообщает Associated Press.

Против Магуайра возбудили уголовное дело за драку – появилось видео инцидента с защитником Манчестер Юнайтед

Отмечается, что футболиста будет представлять его адвокат, а потому Харри может вернуться в Англию и не присутствовать на заседании. Кроме этого, Магуайр дал показания об инциденте.

Ранее сообщалось, что на защитника Манчестер Юнайтед завели дело за нанесение телесных повреждений правоохранителям, образы и попытку подкупа.

Добавим, что англичанин проводит отпуск на острове Миконос вместе со своей девушкой. Также там находятся игроки Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд и Джесси Лингард. Отметим, что недавно там же был замечен хавбек Челси Росс Баркли в состоянии сильного алкогольного опьянения и едва держался на ногах.

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Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Харри Харри Магуайр
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