Защитник Манчестер Юнайтед Харри Магуайр недоволен тем, как судьи начали работать на матчах манкунианцев после заявлений Юргена Клоппа и Жозе Моуринью.

"С тех пор, как другие люди высказались по поводу нас, судьи и VAR не дают нам вообще ничего. Прямо сейчас в пользу Манчестер Юнайтед не принимается никаких решений, поэтому нам надо играть так, чтобы результаты матчей не зависели от решений рефери и его видеоасистента", – приводит слова Магуайра The Mirror.

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Отметим, что в матче против Вест Бромвича арбитр не назначил пенальти в ворота ВБА после падения защитника – Харри находился в откровенном офсайде. К слову, поединок Вест Бромвич – Манчестер Юнайтед завершился сенсационной ничьей 1:1.

Напомним, ранее Юрген Клопп и Жозе Моуринью намекали на помощь Манчестер Юнайтед со стороны арбитров из-за большого количества назначенных пенальти.

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