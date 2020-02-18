Магуайр объяснил, почему был вынужден ударить Батшуаи – капитан Манчестер Юнайтед не получил даже желтой карточки

Защитник Манчестер Юнайтед Харри Магуайр прокомментировал свою жесткую борьбу против форварда Челси Миши Батшуаи.

"Это было уверенное выступление от нас. Мы знали, что нам нужно выигрывать и сокращать отрыв. Это важные три очка. Мне пришлось долго ждать свой первый гол в АПЛ за Манчестер Юнайтед. Я знал, что это вопрос времени, и, надеюсь, у меня впереди еще много важных мячей.

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Борьба с Батшуаи? Я знаю, что жестко поймал его. Мне казалось, что он упадет на меня, поэтому естественно, что я выпрямил свою ногу, чтобы остановить его. Думаю, это не удаление, я не имел злого умысла. Думаю, что это правильное решение. Я извинился перед ним, и было приятно, что арбитр правильно оценил момент", – цитирует Магуайра ВВС.

Напомним, капитан Манчестер Юнайтед столкнулся с Батшуаи в первом тайме, а после перерыва забил второй мяч "красных дьяволов" и практически гарантировал им победу.

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