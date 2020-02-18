toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
АТЛЕТИКО - ЛИВЕРПУЛЬ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ БОРУССИЯ ДОРТМУНД - ПСЖ

Магуайр объяснил, почему был вынужден ударить Батшуаи – капитан Манчестер Юнайтед не получил даже желтой карточки

09:34 122 Читати українською
Магуайр объяснил, почему был вынужден ударить Батшуаи – капитан Манчестер Юнайтед не получил даже желтой карточки
Харри Магуайр / Reuters

Защитник Манчестер Юнайтед Харри Магуайр прокомментировал свою жесткую борьбу против форварда Челси Миши Батшуаи.

 
Антони Марсьяль 45’
Харри Магуайр 66’
45’ Антони Марсьяль
66’ Харри Магуайр

"Это было уверенное выступление от нас. Мы знали, что нам нужно выигрывать и сокращать отрыв. Это важные три очка. Мне пришлось долго ждать свой первый гол в АПЛ за Манчестер Юнайтед. Я знал, что это вопрос времени, и, надеюсь, у меня впереди еще много важных мячей.

Челси – Манчестер Юнайтед – 0:2 – видео голов и обзор матча

Борьба с Батшуаи? Я знаю, что жестко поймал его. Мне казалось, что он упадет на меня, поэтому естественно, что я выпрямил свою ногу, чтобы остановить его. Думаю, это не удаление, я не имел злого умысла. Думаю, что это правильное решение. Я извинился перед ним, и было приятно, что арбитр правильно оценил момент", – цитирует Магуайра ВВС.

Напомним, капитан Манчестер Юнайтед столкнулся с Батшуаи в первом тайме, а после перерыва забил второй мяч "красных дьяволов" и практически гарантировал им победу.

Челси – Манчестер Юнайтед: катастрофический нефарт "пенсионеров", звёздный час Магуайра и проблемы Лэмпарда с вратарями

blog_ava
Челси – Манчестер Юнайтед – 0:2 – видео голов и обзор матча
00:59
556
Теги
Челси - Манчестер Юнайтед Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Видеоновости Миши Батшуайи Миши Батшуайи Харри Магуайр Харри Магуайр
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
11
час
:
27
мин
Атлетико
22:00
Ливерпуль
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук