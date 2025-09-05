По информации The Sun, сразу два клуба из Саудовской Аравии обратились в Манчестер Юнайтед с предложениями по переходу защитника Харри Магуайра. Хотя в АПЛ и большинстве европейских лиг трансферное окно уже закрылось, в Саудовской Про-лиге оно продлится до 23 сентября.

Чемпион мира просидел на базе до закрытия трансферного окна – он ждал звонка от Манчестер Юнайтед

Магуайр рассматривает возможность переезда, однако скорее всего отложит решение до лета 2026 года. Он стремится доиграть сезон в Манчестер Юнайтед, чтобы сохранить стабильную игровую практику перед чемпионатом мира. Контракт футболиста с Манчестер Юнайтед подходит к концу следующим летом – с января он будет иметь право вести переговоры с другими клубами как свободный агент.

Напомним, в 2019 году Манчестер Юнайтед заплатил Лестеру рекордные на то время 87 миллионов евро за трансфер Магуайра. В 2020 году он стал капитаном клуба, однако в 2023-м уступил капитанскую повязку Бруну Фернандешу.

Магуайр не исключает смены клуба летом, но в зимнее трансферное окно или посреди сезона такой вариант выглядит маловероятным. Для защитника это может быть последний цикл в составе сборной Англии, ведь на ЧМ-2030 ему будет уже 37 лет.

