Магуайр хочет покинуть Лестер ради Манчестер Юнайтед

Центрбек "лис" Харри Магуайр настроен перейти в более статусный клуб.

Защитник сборной Англии готов пополнить состав Манчестер Юнайтед, информирует Daily Mail.

МЮ уверен, что опередит Манчестер Сити в борьбе за Магуайра

Магуайр уже сообщил партнерам и главному тренеру Лестера Брендану Роджерсу, что он надеется на успешное завершение переговоров между клубами. Ориентировочная цена 26-летнего англичанина – 75 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, этим летом МЮ уже успел подписать Арона Ван Биссаку и Дэниэла Джеймса.

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