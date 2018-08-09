Магуайр еще надеется стать игроком Манчестер Юнайтед

Защитник Лестера Харри Магуайр надеется перейти в Манчестер Юнайтед несмотря на то, что его клуб уже дважды отклонял предложение манкунианцев.

25-летний Харри Магуайр надеется переехать на Олд Траффорд завтра, в последний день трансферного окна, сообщает Sky Sports.

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Этим летом манкунианцы дважды предлагали Лестеру по Магуайра 60 млн фунтов, но дважды "лисы" отвечали отказом.

Интересно, что Магуайр в случае перехода дебютирует в матче против "лис" – Лестер и Манчестер Юнайтед встретятся 10 августа в первом туре АПЛ.

25-летний защитник Харри Магуайр перешел к Лестера прошлым летом с Халл Сити и по итогам прошлого сезона стал игроком года в клубе, в составе которого сыграл 44 матча и забил два гола.

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