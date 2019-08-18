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Магуайр дебютировал за МЮ в оригинальных бутсах – за контракт с защитником мира соревнуются 4 фирмы

06:00 7 Читати українською
Магуайр дебютировал за МЮ в оригинальных бутсах – за контракт с защитником мира соревнуются 4 фирмы
Харри Магуайр / Football365

Защитник Манчестер Юнайтед Харри Магуайр привлек внимание спортивных производителей после дебюта в бутсах неизвестного производителя.

Харри Магуайр в ближайшее время подпишет контракт с одним из спортивных производителей, информирует The Sun.

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На дебютную игру против Челси самый дорогой защитник мира вышел в простых черных бутсах, поскольку не имеет контракта с кем-то из производителей спортивной обуви. Такие компании как Nike, Adidas, Puma и Under Armour надеются переманить к себе Магуайра, предлагая англичанину контракт, по которому он будет получать около 700 тыс. фунтов.

Напомним, Магуайр присоединился к Манчестер Юнайтед за рекордные 80 млн фунтов и уже успел дебютировать, помог "красным дьяволам" разгромить Челси.

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Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Харри Магуайр Харри Магуайр
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