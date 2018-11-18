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Магия из Первой лиги – игрок Авангарда оформил ассистентский дубль передачами пяткой

17 ноября 22:23 56 Читати українською
Магия из Первой лиги – игрок Авангарда оформил ассистентский дубль передачами пяткой
ФК Авангард

Нападающий краматорского Авангарда Игорь Кириенко помог своей команде победить Прикарпатье в матче 17-го тура Первой лиги.

Кириенко в этом матче удалось отдать две голевые передачи на партнеров. К тому же в обоих случаях форвард отдавал пас пяткой.

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Авангард после этой победы набрал 29 очков и поднялся на 5 место в турнирной таблице Первой лиги. Прикарпатье осталось на 17 строке.

Первая лига18 турАвангард (Краматорск) (Краматорск)

Авангард - Прикарпатье: Суббота 17 ноября 2018

Авангард
Матч окончен
3 : 1
Прикарпатье
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