Магия из Первой лиги – игрок Авангарда оформил ассистентский дубль передачами пяткой

Нападающий краматорского Авангарда Игорь Кириенко помог своей команде победить Прикарпатье в матче 17-го тура Первой лиги.

Кириенко в этом матче удалось отдать две голевые передачи на партнеров. К тому же в обоих случаях форвард отдавал пас пяткой.

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Авангард после этой победы набрал 29 очков и поднялся на 5 место в турнирной таблице Первой лиги. Прикарпатье осталось на 17 строке.