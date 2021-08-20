Злоумышленники проникли в помещение в 6 утра в четверг, 19 августа, сообщает Marca.

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Отмечается, что один из автомобилей въехал в фасад здания. Еще две машины подъехали следом. Именно в них воры загрузили товары, находившихся в магазине, – форму, другую одежду и атрибутику Королевского клуба.

Полиция уже начала поиски преступников. По предварительной информации, автомобили, которые были использованы во время ограбления, были похищены.

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