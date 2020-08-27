Возрождение Кривбасса сопровождалось еще одной курьезной ситуацией.

Кривбасс начал возвращение на карту отечественного футбола с матча Кубка Украины против ОПФК Черкащина (4:2).

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Поединок сопровождали различные торжественные события, включая открытием фан-шопа криворожского клуба, где и случился конфуз. Организаторы на вывеске указали "FUN SHOP", что переводится как "магазин развлечений", вместо традиционного "FAN SHOP", сообщает iSport.

Напомним, на матче также побывал президент Украины Владимир Зеленский, который и был инициатором возвращения криворожского клуба.

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