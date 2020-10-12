"Месси брал трофеи, а не Гвардиола. Без Месси система Пепа никогда не работала так успешно. В противном случае он уже давно бы выиграл Лигу чемпионов с Баварией или Манчестер Сити.

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В Барселоне это работало исключительно через Лионеля Месси, который решает исход игры из ниоткуда. На мой взгляд, Гвардиола очень часто проигрывает еще на стадии подготовки, желая заранее выиграть матч. Переоценка тактики часто выливается в ошибочные решения, которые препятствуют успеху", – цитирует Магата издание Sport Bild.

Напомним, Магат трижды выигрывал чемпионат Германии – дважды с Баварией и один раз с Вольфсбургом, а с 2017 года находится без работы.

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