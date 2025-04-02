"Никто не дал нам шанса, что обидно. У команды нет недостатка в игре или индивидуальности. Мы не смогли бы выйти в желанный финал. Но гордимся обоими матчами, которые превзошли ожидания многих.

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Офсайд Мбаппе? Он был. В таких ситуациях обычно свистят, но здесь не свистели и точка. Если бы такой момент был в другой штрафной площадке, гол бы не засчитали, абсолютно ясно об этом говорю.

Нас выбили нас из Кубка и Лиги Европы, имея помощь на поле, на котором мы просим сохранять нейтральность. Мадриду не нужна такая помощь, потому что это большая команда", – цитирует Иманоля Альгуасиля AS.

Напомним, что Реал Сосьедад проиграл Реалу в Кубке Короля по сумме двух матчей 4:5.

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