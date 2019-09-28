Мадридское дерби. Древняя битва за столицу в тени "Эль Класико"

В этих матчах всегда жарко / AFP

"Футбол 24" знакомит с основными причинами взаимной вражды мадридских клубов "Реала" и "Атлетико" и событиями, которые ее сопровождали во всех турнирах.

Основным соперником футбольной столицы Испании считается "Барселона", однако разборки за первенство Мадрида часто не уступают поединкам против Каталонии. Подъем "Атлетико" в последние сезоны только обостряет отношения соседей, что делает Мадридское дерби одним из самых интересных в мире. Сегодня, 28 сентября – очередной этап противостояния "Реала" и "Атлетико".

Элита против рабочих

Противостояние "Атлетико" и "Реала" главным образом возникло из-за классовой борьбы в Мадриде. С начала своего существования "сливочные" представляли Столичную элиту, в то время как "матрасники" были отдушиной для рабочего класса, который благодаря любимому клубу мог посоревноваться с "высшыми от себя".

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Если в других подобных дерби классовый фактор сегодня почти нивелировался, то в Мадриде такое разделение болельщиков все еще имеет место.

Так принимали "Реал" еще на "Висенте Кальдерон"

Учитывая контингент болельщиков каждой из команд, можно без проблем понять, какая атмосфера царит на стадионах. Домашние матчи "Реала" похожи на своеобразные представления, где изысканная публика наслаждается работой мастеров. В противоположность этому "бешеные" болельщики "Атлетико" не принимают высоких манер, а делают на своем поле настоящий ад для соперника.

Кого же любил диктатор?

Особый период в истории обоих клубов начался с приходом к испанской власти Франсиско Франко. Сначала дивиденды от этого получал "Атлетико", который был связан с вооруженными силами. "Рохибланкос" на время стали главным клубом Мадрида, однако впоследствии расположение диктатора изменило свой вектор. Франко решил полностью поддерживать "Реал", ведь гегемония "королевского клуба" на арене способствовала повышению лояльности к тогдашней недемократической Испании в целом. Об этом красноречиво свидетельствуют его слова: "Реал" – лучший посол, которого мы когда-либо имели". Болельщики "Атлетико" обиделись на такое предательство и создали новый лозунг о принципиальном сопернике: "Команда власти – позор страны".

На трибунах не холоднее, чем на поле

На протяжении всей истории дерби "галактикос" имеют значительно лучшие показатели, а на старте нового тысячелетия команда даже оформила 14-матчевую беспроигрышную серию. "Матрасники" сумели снова достойно противостоять "Реалу" лишь с приходом Диего Симеоне, который вернул "Атлетико" к борьбе за первенство в Мадриде.

Исторические поединки дерби

"Реал" – "Атлетико" – 3:0 (25.03.1928) – первый официальный матч, который закончился разгромом "рохибланкос".

"Атлетико" – "Реал" – 5:0 (23.11.1947) – в те времена "матрасники" ничем не уступали сопернику, а победа с разницей в 5 голов и до сих пор является крупнейшей в активе команды.

"Реал" – "Атлетико" – 5:0 (02.11.1958) – а это уже зеркальный результат в пользу "сливочных", также самая крупная виктория в истории.

"Реал" – "Атлетико" – 2:1, "Атлетико" – "Реал" – 1:0, "Реал" – "Атлетико" – 2:1 (04-05.1959) – ожесточенная 3-матчевая дуэль в полуфинале Кубка европейских чемпионов, успех в которой праздновал "Реал". Решающие голы в третьем поединке на нейтральном поле забили Ди Стефано и Пушкаш, а в финале "галактикос" в четвертый раз подряд завоевали "ушастого".

"Атлетико" – "Реал" – 3:1 (26.06.1960) – большой успех "красно-белых" в финале Кубка Испании. На гол Пушкаша победители ответили точными ударами Кольяра, Хонеса и Пейро.

"Атлетико" – "Реал" – 0:4 (15.06.2003) – "сливочные" оформили 29 титул чемпиона Испании на "Висенте Кальдерон". Дублями отличились Роналдо и Рауль.

"Реал" – "Атлетико" – 4:1 (24.05.2014) – первый матч в Лиге чемпионов и сразу драматический финал. Рамос спас "Реал" на последней минуте, а в дополнительное время Бэйл, Марсело и Роналду добили оппонентов.

"Реал" – "Атлетико" – 1:1 (5-3 пен) (28.05.2016) – снова ЛЧ, снова решающий матч, снова забил Рамос, снова сильнее оказался "королевский клуб".

Интересные факты

– Одними из лучших бомбардиров мадридского дерби остаются легендарные Альфредо Ди Стефано и Сантьяго Бернабеу, которые забили в ворота соперника по 17 голов. Абсолютный рекордсмен – Криштиану Роналду (22 гола).

Великий бомбардир – Альфредо Ди Стефано

– Бывший защитник "Реала" Мануэль Санчис имеет больше всех опыта в столичном противостоянии – 42 матча.

– Луис Арагонес не закрепился в "Реале", после чего стал одним из важных фигур в истории "матрасников" в качестве игрока и тренера. Среди других футболистов, которые защищали цвета обоих клубов стоит отметить Хосе Антонио Рейеса, Хуанфрана и Альваро Морату.

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