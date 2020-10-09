Правительство Испании объявило состояние тревоги в Мадриде на 15 дней, что ограничит возможность передвижения по всему столичному региону.

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По информации El Pais, Верховный суд Мадрида отменил ограничения из-за коронавируса, но уже через несколько часов их восстановили. Таким образом, правительство ограничит поездки в регион и из него для местных жителей.

Это касается и проведения футбольных матчей, в частности, матч между Реалом и Шахтером состоится при пустых трибунах. Ранее УЕФА разрешил проводить поединки в присутствии болельщиков – не более 30% от общей вместимости арены.

Напомним, уже 21 числа "горняки" сыграют с Реалом в Мадриде в первом туре Лиги чемпионов, начало игры в 22:00.

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