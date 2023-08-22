Первый матч понедельника был фееричным, а вот второй долго оставался "сухим". Гранада и Райо 75 минут не могли поразить ворота друг друга.

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"Пчелам" удалась ударная концовка, в течение которой они провели 2 похожих гола. Гранада давала сопернику слишком много пространства в своей штрафной площадке. Сначала Унаи Лопес пяткой элегантно откатил Альваро Гарсии, а тот ударом от стойки отправил мяч в ворота. Через 4 минуты ситуация повторилась. Игроки Гранады массово бросились опекать Де Томаса, а тот отдал свободному Пате Сиссу – 2:0. Хозяева еще и доигрывали в меньшинстве. Пуэртасу показали прямую красную за подлый удар по лежавшему на газоне Оскару.

Райо за 2 тура набрал максимальные 6 очков – таким достижением могут похвастаться соседи из Реала и Валенсия. Гранада с "баранкой" пока идет в зоне вылета.

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