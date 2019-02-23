Мачин: Тренерский штаб Севильи всю неделю думал, как остановить Месси, он забил 3 гола и отдал ассист

Главный тренер Севильи Пабло Мачин прокомментировал поражение своей команды в матче 25-го тура чемпионата Испании с Барселоной (2:4).

"Я и мой тренерский штаб всю неделю, начиная с понедельника, планировали, как остановить Месси. Однако он забил 3 гола и отдал результативную передачу. Думаю, никто в мире не способен его остановить. Он – лучший игрок в истории, без сомнений.

Севилья – Барселона – 2:4 –видео голов и обзор матча

Мы не знали, как остановить лучшего игрока в мире, против нас он всегда невероятно мотивирован. Его сложно сдержать.

Игра с Барселоной требует полной отдачи. Мы смело играли и рисковали, но потом это сработало против нас, поскольку у нас закончился бензин", – цитирует Мачина El Chiringuito TV.

Барселона победила на выезде Севилью благодаря хет-трику Месси и закрепила лидерство в Ла Лиге