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Мачин: Тренерский штаб Севильи всю неделю думал, как остановить Месси, он забил 3 гола и отдал ассист

21:35 52 Читати українською
Мачин: Тренерский штаб Севильи всю неделю думал, как остановить Месси, он забил 3 гола и отдал ассист
Пабло Мачин / фото из соцсетей

Главный тренер Севильи Пабло Мачин прокомментировал поражение своей команды в матче 25-го тура чемпионата Испании с Барселоной (2:4).

"Я и мой тренерский штаб всю неделю, начиная с понедельника, планировали, как остановить Месси. Однако он забил 3 гола и отдал результативную передачу. Думаю, никто в мире не способен его остановить. Он – лучший игрок в истории, без сомнений.

Севилья – Барселона – 2:4 –видео голов и обзор матча

Мы не знали, как остановить лучшего игрока в мире, против нас он всегда невероятно мотивирован. Его сложно сдержать.

Игра с Барселоной требует полной отдачи. Мы смело играли и рисковали, но потом это сработало против нас, поскольку у нас закончился бензин", – цитирует Мачина El Chiringuito TV.

Барселона победила на выезде Севилью благодаря хет-трику Месси и закрепила лидерство в Ла Лиге

Испания25 турРамон Санчес Писхуан (Севилья)

Севилья - Барселона: Суббота 23 февраля 2019

Севилья
Матч окончен
2 : 4
Барселона
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Теги
Испания Севилья - Барселона Лионель Месси Лионель Месси Севилья Севилья Пабло Мачин Пабло Мачин
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