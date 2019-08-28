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Маццола сравнил Конте с легендарным экс-наставником Интера

23:02 18 Читати українською
Маццола сравнил Конте с легендарным экс-наставником Интера
Антонио Конте / Фото ФК Интер

Легенда Интера Сандро Маццола оценил перспективы "нерадзурри" в сезоне 2019/20.

"До сих пор трудно сказать, как закончится сезон для Интера, впереди еще много работы, но я увидел кое-что, что мне действительно понравилось.

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Это начинается с менталитета игроков, поскольку они могут прогрессировать в Италии и Европе. Я также увлекался игрой Лукаку, поскольку он сможет совершать большие дела, как только он полностью освоится.

Вы уже можете увидеть стиль Конте в команде. Он действительно напоминает мне Эленио Эрреру: он сначала ментально влияет на тебя, а потом проектирует это на поле", – цитирует Маццолу Unione Sarda.

Напомним, в первом туре Серии А Интер разгромил Лечче (4:0), а Лукаку отметился дебютным голом.

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Италия Антонио Конте Антонио Конте Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку
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