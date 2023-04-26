Помощник главного тренера Ювентуса Марко Ландуччи грубо оскорбил Лучано Спаллетти и был наказан дисквалификацией и штрафом.

В центральном матче 31 тура Серии А Наполи одолел Ювентус со счётом 1:0 благодаря голу Джакомо Распадори на последних секундах встречи. После взятия ворот наставник "Старой синьоры" Массимилиано Аллегри ушел в раздевалку, а его помощник Марко Ландуччи повздорил с главным тренером Наполи Лучано Спаллетти.

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Как информирует Calcio Finanza, в подтрибунном помещении Ландуччи адресовал тренеру Наполи фразу: "Лысый ублюдок, я съем твоё сердце". Сообщается, что этот инцидент попал в поле зрения одного из помощников главного арбитра и был включён в итоговый протокол.

Во вторник, 25 апреля, спортивный суд Италии оштрафовал Ландуччи на 5000 евро и дисквалифицировал его на один матч.

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