Лига Европы УЕФА 2022/23, 1/8 финала, первые матчи

Манчестер Юнайтед – Бетис – 4:1

Голы: Рашфорд, 6, Антони, 52, Фернандеш, 58, Вегхорст, 85 – Перес, 32

Ювентус – Фрайбург – 1:0

Голы: Ди Мария, 53

Севилья – Фенербахче – 2:0

Голы: Жордан, 56, Ламела, 85

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Манчестер Юнайтед в домашнем матче против Бетиса решил реабилитироваться за 0:7 в Ливерпуле. Эрик Тен Хаг даже не стал менять стартовый состав. Заряженность "дьяволов" вылилась в два быстрых гола – взятие ворот на 5-й минуте в исполнении Вегхорста не засчитали из-за офсайда, а вот выстрел Рашфорда метров с 12-ти открыл счет. Маркус забил 26-й мяч в сезоне, став третьим бомбардиром среди всех футболистов топ-5 лиг.

Бетис отыгрался на 32-й минуте усилиями Переса, которому удалось открыться на правом углу штрафной и попасть под дальнюю штангу. Кроме того, перед перерывом Де Хеа обрезался и допустил выход один на один, однако Перес попал в штангу. Это были едва ли не единственные моменты испанцев в матче – Манчестер Юнайтед доминировал, создав целый вагон голевых моментов. Если бы англичане реализовали все, то о 0:7 на Энфилде все забыли бы.

Свое игровое преимущество манкунианцы конвертировали в два гола на старте второго тайма. Антони сместился с фланга и метров с 20-ти отправил мяч в дальнюю девятку, а Бруну Фернандеш замкнул подачу Шоу с углового – 3:1! Добил же андалусийцев Вегхорст, который на 85-й минуте вколотил четвёртый гол. МЮ сегодня на коне!

В параллельном матче Ювентус принимал Фрайбург. Уже сама афиша поединка выглядела, словно издевательство над туринцами, а "нули" после первого тайма еще больше радовали хейтеров "бьянконери". Правда, по ударам было 11-0 в пользу итальянцев, да и в целом гости провели всего два выстрела за игру.

Конвертировать свое давление в гол Ювентусу удалось на 53-й минуте благодаря подаче с углового, которую довольно эффектно замкнул Ди Мария. Таким образом, аргентинец присоединился к 10 забитым мячам "Старой синьоры" – среди хавбеков в текущем сезоне только Бруну Фернандеш и ван ден Бумен провели 10+ задействований.

Фрайбург огрызнулся голом Хёлера на 62-й минуте, однако взятие ворот отменили из-за офсайда. Чего-то более интересного болельщики в последние полчаса не увидели. В итоге, финальный свисток зафиксировал триумф Ювентуса со счетом 1:0.

Экс-соперник Динамо в еврокубках – Фенербахче – гостил у Севильи. Андалусийцы никогда не проигрывали турецким командам в родных стенах, и сегодня сломать неудачную статистику гостям тоже не удалось. Первый тайм они выдержали, однако уже на старте второго Жордан вывел нервионцев вперед. Кстати, Жоан забил 400-й гол "рохибланкос" в еврокубках.

В конце второго тайма Ламела добил стамбульцев, установив окончательный счет во встрече – 2:0. Похоже, Фенербахче вылетает из ЛЕ.

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