Львовский горсовет рассмотрит вопрос сотрудничества с Карпатами – известна дата

Вопросы сотрудничества Карпат со львовским горсоветом попало в план пленарного заседания.

Львовский горсовет рассмотрит вопрос сотрудничества с Карпатами 13 февраля, сообщает официальный сайт учреждения.

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О каком именно сотрудничестве идет речь, неизвестно. Возможно, имеется в виду повторное рассмотрение вопроса с передачей Карпатам части территории стадиона Украины. Депутаты не поддержали передачу земли при первом голосовании по этому вопросу 23 января.

Ранее сообщалось, что львовский горсовет зарегистрировал проект о создании коммунального предприятия Карпаты. Эту информацию подтвердил президент Руха Григорий Козловский, который выступил инициатором проекта.

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