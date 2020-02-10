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Львовский горсовет рассмотрит вопрос сотрудничества с Карпатами – известна дата

14:30 72 Читати українською
Львовский горсовет рассмотрит вопрос сотрудничества с Карпатами – известна дата
Игроки Карпат / фото: ФК Карпаты

Вопросы сотрудничества Карпат со львовским горсоветом попало в план пленарного заседания.

Львовский горсовет рассмотрит вопрос сотрудничества с Карпатами 13 февраля, сообщает официальный сайт учреждения.

Козловский зарегистрировал во Львовском горсовете решение о помощи Карпатам – клуб может финансироваться из бюджета

О каком именно сотрудничестве идет речь, неизвестно. Возможно, имеется в виду повторное рассмотрение вопроса с передачей Карпатам части территории стадиона Украины. Депутаты не поддержали передачу земли при первом голосовании по этому вопросу 23 января.

Ранее сообщалось, что львовский горсовет зарегистрировал проект о создании коммунального предприятия Карпаты. Эту информацию подтвердил президент Руха Григорий Козловский, который выступил инициатором проекта.

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