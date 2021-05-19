Львовские "львы" запланировали объединения с Карпатами Галич и любительскими Карпатами, информирует журналист Андрей Сенькив в программе ТаТоТаке.

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Сейчас все стороны ведут диалог и имеют договоренность, которая включает в себя два варианта развития событий. Если галицкий клуб выйдет в Первую лигу, то будет переименован в Карпаты Львов и получит старую эмблему. Любительский коллектив тоже присоединится к ним.

Если же галичане не повысятся в классе, то есть план Б. Аматорские Карпаты, которых спонсирует бизнесмен Владимир Матковский, подали заявку на аттестацию для участия во Второй лиге. Так все три одноименные команды объединятся в одну со старыми эмблемой и названием. Карпаты Олега Смалийчука в любом случае прекратят свое существование в нынешнем виде.

К слову, львовские "львы" расположились на предпоследней строчке Второй лиги, "зелено-белые" из Галича идут третьими и претендуют на повышение в классе.

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