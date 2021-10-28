В четвертьфинал Кубка уже пробились Александрия, Ворскла, Динамо и Шахтер. Львов мог присоединиться к их компании, но "горожанам" необходимо было победить Альянс на выезде (матч проводился в Сумах). Президент этого клуба угрожал сняться с соревнований после 1-го тура Первой лиги, однако ныне коллектив идёт в топ-4, имея хорошие шансы подняться в УПЛ – в Кубке же команда из Липовой Долины выбила Минай. Словом, соперник у львовян был серьёзным.

Первый тайм сложно назвать ярким. Скорости оставались стабильно низкими, а борьбы и фолов было больше, чем футбола. Соперники не имели преимущества друг над другом, да и моментов они создали крайне мало – впрочем, реализация не подкачала. Дебютный острый эпизод гостей завершился взятием ворот на 13-й минуте – это Бусько получил проникающий пас от Эрнеста на правый край штрафной и пробил в дальнюю девятку. 0:1!

Праздник подопечных Олега Дулуба длился недолго. Всего через шесть минут Альянс раскатал классную комбинацию перед штрафной Львова, завершив её мощным ударом Карнозы метров с 23-х. Точно в левый нижний! 1:1. На 33-й минуте хозяева могли и вперёд выйти в результате подачи с правого фланга и замыкания от Загинайлова, однако Ильющенков поймал мяч. Это был последний выстрел Альянса в первом тайме.

Львов, кроме гола, имел несколько дальних ударов. Один из них был перспективным – Альваро сместился с фланга и закрутил мяч в правый верхний угол. Получилось неточно. В целом, "горожане" выглядели несколько активнее и быстрее, однако существенного преимущества у гостей не было. На перерыв команды отправились при ничейном счёте.

Во втором тайме Альянс сосредоточился на обороне, практически отказавшись от контргры. Лишь однажды хозяева огрызнулись дальним выстрелом, который спокойно взял Ильющенков. Львов же пытался выиграть поединок в основное время, наседая на ворота соперника, не вылезая из чужой половины, обновляя атакующее звено и создавая моменты.

Уже на 50-й минуте "горожане" могли добиться своего благодаря удару Довгого метров с 24-х в левый нижний угол, однако Альянс спас каркас ворот! На 67-й Алексей имел ещё одну возможность, приняв мяч на правом краю штрафной и выстрелив вторым касанием – сфера пролетела мимо ближней штанги! Ременяк на 72-й пробивал с линии полукруга мимо левой стойки, а на 85-й мощный выстрел Брикнера с фланга прошел над дальней девяткой. Аж в компенсированное время Сорокину удалось попасть в створ , но Важинский легко поймал мяч.

В конце концов свисток арбитра отправил команды в овертаймы. В первом из них "горожане" имели три возможности вырваться вперед: на 92-й минуте Якимец после дриблинга на фланге пробил над перекладиной, на 95-й Шина из-за пределов штрафной закрутил мяч мимо дальней штанги, а на 102-й Семенив мощно зарядил в правый нижний угол – Важинский парировал. Зозуля сыграл на добивании, но запустил мяч в небо. Альянс огрызнулся попыткой перебросить Ильющенкова с дистанции в исполнении Агапова – не получилось.

Во втором экстра-тайме Львов продолжил доминирование. Так, на 107-й минуте с дистанции выстрелил Брикнер (над воротами), а на 114-й Сорокин пробивал с отскока с левого края штрафной – мяч перелетел через голкипера и упал на внешнюю сторону сетки! Кроме того, на 118-й Довгий упал в штрафной хозяев, почувствовав на спине руки Шмигельского, однако Александр Дердо проигнорировал эпизод (а VAR на матче не было). В итоге его свисток зафиксировал ничью и после 120-й минуты встречи.

Победителя должна была определить серия пенальти. Шмигельский и Шина пробили точно, а вот вторые выстрелы обе команды "завалили" – Осадчий выстрелил в небо, а слабый удар Политыла по центру парировал Важинский. Третьи попытки тоже оказались провальными – Ильющенков вытащил выстрел Герта, а "паненка" Сорокина прошла над воротами. Пикуль и Зозуля свои "11-метровые" реализовали уверенно.

На решающие удары пошли Агапов и Семенов. Николай пробил слишком высоко, а Дмитрий точным ударом в девятку вывел Львов в четвертьфинал!

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