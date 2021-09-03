ФК Львов, похоже, уже определился с новым главным тренером после отставки Анатолия Бессмертного.

Фаворитом на должность наставник Львова был Игорь Климовский, однако тренер отказался от предложения клуба.

Колос официально объявил о подписании бразильского форварда Львова

Поэтому львовяне сделали ставку на Олега Дулуба и подпишут со специалистом контракт в ближайшее время, сообщает Футбол News. Кроме белоруса рассматривались кандидатуры Александра Чижевский и Дарио Друди.

Дулуб имеет опыт работы с украинскими командами – в свое время он тренировал Карпаты и Черноморец. Последним местом работы белоруса были минские Крумкачы, которые он покинул в конце июня.

Напомним, Львов остался без наставника 25 августа, когда пост главного тренера покинул Анатолий Бессмертный.

Нове життя "українського Мессі": у свої 34 пробігає 13 км за матч, переписується з Мілевським і шкодує за Дніпром