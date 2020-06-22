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Львов возглавит экс-тренер сборной Грузии, – ТаТоТаке

11:43 - Читати українською
Львов возглавит экс-тренер сборной Грузии, – ТаТоТаке
Георгий Цецадзе / Фото из открытых источников

На тренерском мостике Львова снова будет работать иностранный специалист, а один из лидеров команды покинет "горожан".

Главным тренером Львова станет иностранец, сообщили журналисты программы "ТаТоТаке" на своей странице в социальной сети Facebook.

Меликян официально покинул Львов

Вакантное место наставника "горожан" займет Георгий Цецадзе. 45-летний специалист работал почти со всеми юношескими и молодежной сборными Грузии, а его последний клуб – тбилисский Сабуртало.

Кроме того, основной голкипер Львова Богдан Сарнавский со следующего сезона будет выступать за СК Днепр-1.

Напомним, вчера, 21 июня, Егише Меликян, который тренировал Львов с октября 2019 года, вместе со своим тренерским штабом покинул "сине-золотых" – соглашение между клубом и армянским специалистом завершилась и пролонгировать его не стали.

Львовяне занимают предпоследнее место в турнирной таблице, имея в активе 22 пункта.

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Теги
УПЛ Львов Львов СК Днепр-1 СК Днепр-1 Богдан Богдан Сарнавский
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