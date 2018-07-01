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Львов возглавит бразилец, – СМИ

23:55 4 Читати українською
Львов возглавит бразилец, – СМИ
Львов / ФК Львов

Новичок УПЛ Львов получит бразильского тренера.

ФК Львов 2 июля получит бразильского наставника, сообщает Динамомания. Имя специалиста пока не разглашается.

Напомним, новичок УПЛ прекратил сотрудничество с Андреем Демченко. Среди кандидатов на должность называли Владимира Мазяра.

Сейчас команда готовится к сезону 2018/2019. В последнем спарринге львовяне сыграли вничью с польской Сандецьей (1:1).

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