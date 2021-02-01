Хавбек Тавареш Альваро и форвард Абнер Ренан снова оденут футболки Львова, сообщает официальный сайт клуба. Бразильцы вернулись в расположение команды, хорошо проявили себя на сборах, а потому Виталий Шумский решил оставить их в коллективе.

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Первую часть сезона оба проводили в аренду за рубежом. Альваро выступал за азербайджанскую Кешлу, где забил один мяч в шести матчах. Ренан пробовал себя в португальском Жил Висенте, где провел 12 поединков и отличился одним голом.

К слову, Львов завершил первую часть сезона на 13 строчке, а потому во втором круге будет бороться за выживание. Сейчас команда проходит сборы в Турции.

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