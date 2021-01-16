Нападающий Львова Тавареш Альваро после аренды в азербайджанской Кешле снова попытается зарекомендовать себя в УПЛ.

"Вернулся во Львов после выступлений в Азербайджане. Планирую остаться в Украине и хочу помочь команде добиться важных целей в нынешнем сезоне", – сказал Альваро в комментарии изданию Footboom.

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Напомним, Тавареш присоединился ко Львову в феврале 2019 года. Последние полгода провел в аренде в чемпионате Азербайджана – в составе Кешлы 25-летний бразилец провел шесть поединков и отличился одним забитым голом. Transfermarkt оценивает игрока в 250 тысяч евро.

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