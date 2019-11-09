Львов в большинстве победил Ворсклу – "горожане" прервали 8-матчевую безвыигрышную серию и покинули последнюю позицию

В рамках 14-го тура УПЛ Львов под руководством Егише Меликяна оттолкнулся от дна, переиграв Ворсклу в битве аутсайдеров (2:0).

Матч последних команд в турнирной таблице начался в невысоком темпе и практически без моментов, но с большим количеством фолов. Первая острота произошла на 10-й минуте, когда Люлька убрал защитника в штрафной и пробил в ближний угол – рядом со штангой! Ещё через две минуты "горожане" открыли счёт: Мельничук исполнил опрометчивую передачу на голкипера, Абнер перехватил мяч и перебросил Ризныка, а вторым касанием переправил мяч в сетку. 1:0!

На 16-й Ренан мог удвоить преимущество Львова, во второй раз вырвавшись один-на-один с вратарём, однако нападающий затянул с ударом, позволив его заблокировать. Хозяева действовали смело, умело комбинируя и открывая зоны, а Ворскла отвечала только грубостью. В конце концов, на 34-й минуте такой футбол привёл ко второй желтой карточке Луизао, а на 40-й и до пенальти за фол против Педро – Пернамбукко уверенно его реализовал. 2:0.

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На второй тайм Виталий Косовский выпустил Артура, который вчера играл за молодёжку, однако никакого усиления в игре это не дало. Львов продолжил удерживать инициативу и едва не устроил погром уже на 55-й минуте, когда Ренан ударом головой замкнул подачу Педро – Ризнык вытащил мяч из-под перекладины. После этого команды перестали серьёзно обострять игру на добрые минут 20: за этот период можно вспомнить разве что неудачную попытку Артура пробить в падении через себя и выстрел Прыймака со средней дистанции в руки Ризныка.

На 79-й минуте отличиться голом мог Богунов, который вышел на замену и завершил классную контратаку ударом с правого края штрафной – рядом с дальней штангой пролетел мяч. Ворскла ничем на это не ответила, а на 81-й ещё и осталась вдевятером из-за второй жёлтой карточки Мартыненко. После этого всё стало понятно. Львов уверенно довёл матч до первой победы под руководством Егише Меликяна, дебютировавшего в качестве главного тренера "горожан".

Таким образом, Львов набрал 11 очков и покинул последнюю позицию, поднявшись на одиннадцатую. Ворскла, имея всего 8 зачётных баллов, замыкает турнирную таблицу.

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