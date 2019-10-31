Львов уволил Мазяра, – СМИ

В чемпионате Украины состоялась очередная тренерская отставка.

Футбольный клуб Львов завершил свое сотрудничество с главным тренером команды Владимиром Мазяром, сообщает телеканал Футбол 1. 42-летний специалист был уволен в связи с неудачными результатами в Премьер-лиге.

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Решение об отставке было принято после поражения от Десны (1:4) в 12-м туре УПЛ. Результат кубкового матча уже ни на что не влиял. Ассистент Мазяра Егише Меликян остался в клубе. Станет ли он новым главным тренером – не уточняется.

Напомним, Мазяр возглавил Львов в начале сентября этого года. Под его руководством клуб набрал два очка в шести матчах УПЛ, забив при этом один гол и после 12 туров замыкает турнирную таблицу. Кроме того, вчера Львов вылетел из Кубка Украины от команды Первой лиги – Миная (0:2).

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