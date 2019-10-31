toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР КУБОК УКРАИНЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИВЕРПУЛЬ - АРСЕНАЛ

Львов уволил Мазяра, – СМИ

16:30 126 Читати українською
Львов уволил Мазяра, – СМИ
Владимир Мазяр / Фото из открытых источников

В чемпионате Украины состоялась очередная тренерская отставка.

Футбольный клуб Львов завершил свое сотрудничество с главным тренером команды Владимиром Мазяром, сообщает телеканал Футбол 1. 42-летний специалист был уволен в связи с неудачными результатами в Премьер-лиге.

"Что вы делаете, бараны, б**ть ?!" – Мазяр уничтожил игроков Львова за провал в матче с Десной

Решение об отставке было принято после поражения от Десны (1:4) в 12-м туре УПЛ. Результат кубкового матча уже ни на что не влиял. Ассистент Мазяра Егише Меликян остался в клубе. Станет ли он новым главным тренером – не уточняется.

Напомним, Мазяр возглавил Львов в начале сентября этого года. Под его руководством клуб набрал два очка в шести матчах УПЛ, забив при этом один гол и после 12 туров замыкает турнирную таблицу. Кроме того, вчера Львов вылетел из Кубка Украины от команды Первой лиги – Миная (0:2).

Кубок Украины: Александрия выбила Зарю в серии пенальти и другие результаты 1/8 финала

blog_ava
Динамо – Шахтер: драма в 1/8 Кубка Украины – 2 удаления, золотой гол украинского Рамоса и одно из лучших сражений
01:40
5807
Теги
Львов Львов Владимир Мазяр Владимир Мазяр
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
39
мин
Мальорка
20:00
Осасуна
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук