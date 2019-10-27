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Львов установил антирекорд УПЛ по безголевой "засухе"

16:23 5 Читати українською
Львов установил антирекорд УПЛ по безголевой "засухе"
Львов – Десна / фото: ПФК Львов

Львов не мог отличиться голом в матчах УПЛ на своем стадионе еще с прошлого сезона.

61’ Жозе Витор
80’ Абнер Ренан
 
Денис Фаворов 2’
Дмитрий Хлебас 9’
Максим Дегтярьов 41’
Дмитрий Хлебас 46’
2’ Денис Фаворов
9’ Дмитрий Хлебас
41’ Максим Дегтярьов
46’ Дмитрий Хлебас
61’ Жозе Витор
80’ Абнер Ренан

Львов забил дома в ворота Десны. Этот гол стал первым с апреля 2019 года, прервав серию из 799 минут, что стало антирекордом чемпионатов Украины.

Десна на выезде разгромила Львов и вернулась на вторую позицию – "горожане" прервали впечатляющую безголевую серию

В последний раз Львов отмечался голом в домашней встрече 13 апреля в матче против Александрии (1:2) в сезоне 2018/19. Также львовяне прервали серию из 602 минут без забитых голов во всех матчах УПЛ. Добавим, что это первый гол Львова под руководством Владимира Мазяра.

Стоит отметить, что этот гол не помог Львову в матче против Десны (1:4), ведь черниговцы отличились четырьмя голами.

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Теги
Львов - Десна Десна Десна Львов Львов Владимир Мазяр Владимир Мазяр
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