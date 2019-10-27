Львов установил антирекорд УПЛ по безголевой "засухе"

Львов не мог отличиться голом в матчах УПЛ на своем стадионе еще с прошлого сезона.

Львов забил дома в ворота Десны. Этот гол стал первым с апреля 2019 года, прервав серию из 799 минут, что стало антирекордом чемпионатов Украины.

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В последний раз Львов отмечался голом в домашней встрече 13 апреля в матче против Александрии (1:2) в сезоне 2018/19. Также львовяне прервали серию из 602 минут без забитых голов во всех матчах УПЛ. Добавим, что это первый гол Львова под руководством Владимира Мазяра.

Стоит отметить, что этот гол не помог Львову в матче против Десны (1:4), ведь черниговцы отличились четырьмя голами.